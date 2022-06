Amazon Italia: sconti fino al 43% su 10 schede video NVIDIA RTX Serie 30

Al netto del buono sconto di 6 euro di Amazon, il noto portale e-commerce presenta miriadi di promozioni in questo periodo. Tra queste, troviamo iniziative relative a schede video NVIDIA GeForce RTX Serie 30.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, sono state messe al centro di offerte 10 GPU di questo tipo. Si va dalla RTX 3050 alla RTX 3090 Ti: di seguito approfondiamo le promozioni disponibili.

10 schede video NVIDIA GeForce RTX Serie 30 in offerta su Amazon Italia

MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8 GB OC : 370,53 euro (al posto di 463,40 euro, sconto del 20%);

: 370,53 euro (al posto di 463,40 euro, sconto del 20%); MSI GeForce RTX 3060 Gaming X 12GB : 549 euro (anziché i precedenti 661,20 euro, risparmio del 17%);

: 549 euro (anziché i precedenti 661,20 euro, risparmio del 17%); Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8GB V2 LHR : 694,69 euro (al posto di 781,99 euro, sconto dell'11%);

: 694,69 euro (al posto di 781,99 euro, sconto dell'11%); MSI GeForce RTX 3070 Ti Gaming X Trio 8G : 811 euro (anziché i precedenti 1.251,72 euro, risparmio del 35%);

: 811 euro (anziché i precedenti 1.251,72 euro, risparmio del 35%); MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G LHR : 992,11 euro (al posto di 1.539,40 euro, sconto del 36%);

: 992,11 euro (al posto di 1.539,40 euro, sconto del 36%); MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12G OC : 1.234,76 euro (anziché i precedenti 2.167,21 euro, risparmio del 43% );

: 1.234,76 euro (anziché i precedenti 2.167,21 euro, ); ASUS ROG Strix NVIDIA GeForce RTX 3080 OC Edition : 1.290,46 euro (al posto di 1.900,06 euro, sconto del 32%);

: 1.290,46 euro (al posto di 1.900,06 euro, sconto del 32%); GIGABYTE Scheda grafica NVidia GeForce 3080 Ti VISION 12G : 1.296,40 euro (anziché i precedenti 1.972,50 euro, risparmio del 34%);

: 1.296,40 euro (anziché i precedenti 1.972,50 euro, risparmio del 34%); ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti OC Edition : 1.449 euro (al posto di 1.840,65 euro, sconto del 21%);

: 1.449 euro (al posto di 1.840,65 euro, sconto del 21%); ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti: 2.400 euro (anziché i precedenti 2.718,96 euro, risparmio del 12%).

Insomma, sono attive svariate promozioni relative a GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 30 su Amazon Italia. Certo, si passa per rivenditori e la disponibilità risulta limitata, ma potrebbe trattarsi di un'occasione intrigante per chi non vuole più attendere.