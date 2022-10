Amazon Italia, sconto del 22% su Smart TV ufficiale FIFA Qatar 2022

Non ci sono solamente sconti Amazon su prodotti Apple in questo fine ottobre 2022. Infatti, sul noto portale e-commerce sono disponibili anche parecchie altre iniziative promozionali. Tra queste, si fa notare un'offerta su uno Smart TV Hisense.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione nostrana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, il modello Hisense 55U71HQ viene ora venduto a un costo di 699 euro. Dal sito Web di Amazon si apprende che in precedenza il prezzo del prodotto ammontava a 899 euro. Basta dunque effettuare un rapido calcolo per comprendere che lo sconto è del 22%, dunque è possibile risparmiare 200 euro.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Hisense 55U71HQ, quest'ultima comprende un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K. Non mancano inoltre tutte le funzionalità smart del caso relative al sistema operativo VIDAA, così come risultano chiaramente presenti gli standard DVB-T2 e DVB-S2. Presente poi una Game Mode.

In ogni caso, non siamo riusciti a trovare questo specifico televisore né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. L'offerta lanciata da Amazon Italia può dunque potenzialmente rivelarsi interessante anche a livello di disponibilità. Per il resto, ricordiamo che Hisense è Official Sponsor di FIFA Qatar 2022 (il campionato mondiale di calcio che prenderà il via da novembre 2022).