Amazon Italia, sconto di 250 euro su uno Smart TV OLED 2022 di LG

Dopo aver trattato le offerte di Amazon su monitor BenQ, torniamo ad approfondire le iniziative promozionali presenti nel contesto del ben noto portale e-commerce. Qui, infatti, troviamo anche uno sconto su uno Smart TV OLED 2022 di LG, che potrebbe risultare interessante tenere d'occhio.

Più precisamente, il costo del modello LG OLED65B26LA è ora sceso a 2.349 euro su Amazon Italia. Dalla versione nostrana del portale ufficiale della società di Andy Jassy apprendiamo che precedentemente il prezzo del televisore era pari a 2.599 euro. C'è dunque un possibile risparmio del 10%, ovvero lo sconto è di 250 euro.

Questo potrebbe risultare interessante, anche per via del fatto che il prodotto non si riesce a trovare né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. In ogni caso, vi consigliamo più che altro di tenere monitorato il prezzo. Infatti, il modello LG OLED65B26LA era già finito in offerta su Amazon, a un costo inferiore, giusto qualche giorno fa, dunque è bene tenere d'occhio questa tipologia di televisori usciti nel 2022.

In ogni caso, ricordiamo che la scheda tecnica di LG OLED65B26LA comprende un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K, così come il sistema operativo webOS 22. Non mancano dunque tutte le funzionalità smart del caso.