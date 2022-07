Amazon Italia, sconto del 26% su un robot aspirapolvere di Xiaomi

Al netto degli sconti di Amazon su smartwatch Xiaomi, dovete sapere che sul popolare portale e-commerce ci sono anche diverse altre promozioni riguardanti il ben noto brand. In particolare, fa capolino uno sconto su un robot aspirapolvere di Xiaomi.

Più precisamente, il modello Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S viene ora venduto a un costo pari a 221,39 euro su Amazon Italia. Dalla versione nostrana del portale ufficiale della società di Andy Jassy si apprende che generalmente il prezzo del robot aspirapolvere sarebbe di 299,99 euro. Si fa dunque riferimento a uno sconto del 26%, ovvero si possono risparmiare 78,60 euro. Tra l'altro, il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon, dunque non si passa nemmeno per rivenditori.

Potrebbe dunque trattarsi di un'occasione potenzialmente intrigante per chi è alla ricerca di un robot aspirapolvere di questo tipo, considerando anche quanto proposto dagli altri principali store online. Infatti, questo modello non si trova né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro, mentre sul sito Web ufficiale di Xiaomi il costo è pari a 234,99 euro al momento in cui scriviamo.

In ogni caso, si fa riferimento a un robot aspirapolvere e lavapavimenti che integra una batteria da 2.600 mAh, supporta tre modalità di pulizia, si può controllare tramite app e presenta una potenza d'aspirazione di 2.200Pa.