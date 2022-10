Amazon Italia: sconto del 30% su monitor da gaming AOC 165 Hz

Al netto dell'iniziativa che consente di ottenere un buono sconto Amazon, sul popolare portale e-commerce sono disponibili miriadi di offerte legate al settore tech. A tal proposito, in questa sede ci soffermiamo su una promozione non di poco conto relativa a un monitor da gaming AOC.

Scendendo maggiormente nel dettaglio dell'iniziativa, il modello AOC Gaming 27G2SAE viene ora proposto a un prezzo pari a 189 euro sul portale Amazon. Dalla versione nostrana del sito Web legato alla società di Andy Jassy si apprende che usualmente sarebbe possibile portare a casa il prodotto a 269 euro. Il possibile risparmio è dunque del 30%, ovvero si può usufruire di uno sconto di 80 euro.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di AOC Gaming 27G2SAE, troviamo un pannello con diagonale di 27 pollici e risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Le altre "parole chiave" per il prodotto sono 165 Hz, 1ms, FreeSync Premium, VGA, HDMI e DisplayPort. La colorazione è quella nera/rossa e questo modello del monitor non è regolabile in altezza.

In ogni caso, non siamo riusciti a trovare questo specifico monitor da gaming né sul sito Web ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. Insomma, se siete alla ricerca di un prodotto di questo tipo, potreste voler dare un'occhiata alla promozione lanciata da Amazon Italia (non si passa per rivenditori).