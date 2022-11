Amazon Italia: sconto di 500 euro su TV Sony 4K 2022 per il Black Friday

Dopo aver trattato l'offerta Amazon su Nothing Phone (1), torniamo ad approfondire quanto lanciato a livello promozionale in ambito tech dal popolare portale e-commerce. A tal proposito, si fa notare uno sconto importante relativo a un televisore Sony 4K uscito nel 2022.

Più precisamente, il modello Sony XR-50X90S viene adesso proposto a un costo pari a 899 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere nella versione italiana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, precedentemente il costo del televisore era di 1.399 euro. C'è dunque un 36% di sconto, ovvero si possono risparmiare 500 euro.

Vale la pena notare, tra l'altro, che non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. L'offerta può dunque potenzialmente rivelarsi interessante anche dal punto di vista della disponibilità. Ricordiamo in ogni caso che il Black Friday Amazon proseguirà fino al 28 novembre 2022.

