Amazon Italia, smartphone Xiaomi in sconto a meno di 100 euro

Gli sconti legati agli smartphone Xiaomi non sono disponibili solamente da MediaWorld. Infatti, Amazon Italia ha lanciato un'offerta relativa a un dispositivo low cost di questo tipo.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prezzo a cui viene proposto in queste ore il modello Xiaomi Redmi 9C è pari a 99,90 euro. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon Italia, dunque non si passa nemmeno per rivenditori. In ogni caso, stando alla versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, in precedenza il costo del prodotto era di 129,90 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio del 23%, ovvero di 30 euro. L'offerta viene segnalata come "a tempo", quindi non è chiaro per quanto rimarrà attiva.

Per il resto, è bene notare che il modello al centro della promozione è quello che dispone di 2GB di RAM e 32GB di memoria interna, nella sua colorazione Grigio (Midnight Grey) o Arancione (Sunrise Orange). Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando uno smartphone particolarmente economico, magari per effettuare un regalo a una persona che utilizza questo tipo di dispositivo in modo "limitato".

In ogni caso, potrebbe interessarvi sapere che la variante da 2/32GB di Redmi 9C in questi giorni viene venduta a 89,90 euro sul portale ufficiale di Xiaomi. In parole povere, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani su questo modello.