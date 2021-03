Amazon Italia, stop alle consegne lunedì 22 marzo? C'è uno sciopero

Niente consegne da Amazon in Italia lunedì 22 marzo 2021, questo è quanto potrebbe accadere per via di uno sciopero nazionale. Infatti, quest'ultimo coinvolgerà potenzialmente circa 40.000 addetti ai lavori, un numero particolarmente elevato.

In particolare, stando anche a quanto riportato dal Corriere della Sera, i succitati numeri sono relativi a circa 9500 assunti e alla forza lavoro in subappalto, composta da circa 30.000 persone. In ogni caso, lo sciopero a livello nazionale coinvolgerà tutti i lavoratori legati al contratto della logistica che lavorano per Amazon Transport e Amazon Logistica.

La motivazione dietro a questo "stop" è, come potete immaginare, da ricercarsi in alcune richieste da parte degli addetti ai lavori. Più precisamente, al centro della discussione ci sono dei nodi importanti come carichi e ritmi di lavoro, nonché inquadramento del personale. Si fa inoltre riferimento agli orari e alla situazione attuale legata alla pandemia, che in realtà ha fatto raddoppiare gli utili ad Amazon nel 2020.

Non è ovviamente chiaro quanti aderiranno allo sciopero e dunque non è possibile parlare con sicurezza di "stop". Tuttavia, nel caso di ritardi nelle consegne nella giornata di lunedì 22 marzo 2021, anche per quel che concerne i prodotti Amazon Prime, ora siete a conoscenza del possibile motivo. Per il resto, le richieste degli addetti ai lavori non sono chiaramente da prendere "sottogamba".