Amazon, Jeff Bezos non è più l'uomo più ricco del mondo secondo Forbes

Jeff Bezos non è più l'uomo più ricco del mondo, almeno secondo la classifica stilata da Forbes. Secondo il popolare magazine, al termine delle negoziazioni, arrivate a seguito dell'annuncio dei risultati finanziari del Q3 2019 di Amazon, il papà dell'e-commerce avrebbe perso il titolo di paperone d'oro, scalzato da Bill Gates.

Come abbiamo avuto modo di raccontare questa mattina, il sorpasso era nell'aria alla luce dell'andamento del titolo di Amazon, che ha perso il 7% in quanto il negozio non ha raggiunto le aspettative di investitori ed analisti, i quali evidentemente hanno iniziato a vendere azioni. Nonostante l'annuncio di Forbes però nell'indice di Bloomberg Bezos resta ancora al primo posto, seppur distanziato di pochi miliardi di Dollari dal filantropo fondatore di Microsoft.

Forbes stima ora un patrimonio netto di Bezos pari a 103,9 miliardi di Dollari, rispetto ai 105,7 miliardi di Dollari di Bill Gates. Cifre da capogiro per qualsiasi essere umano sulla Terra, ma che nelle ultime ore hanno scatenato una vera e propria sfida tra i fan dei due miliardari.

Bezos aveva conquistato il primo posto della classifica di Forbes nel 2018, grazie ad un patrimonio di 160 miliardi di Dollari, dopo quasi un quarto secolo di primato ininterrotto di Bill Gates. Sulla riduzione del capitale però ha influito anche il divorzio da record di Bezos con la moglie MacKenzie, a cui ha ceduto 32,7 miliardi di Dollari.