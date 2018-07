Amazon: Jeff Bezos sorride. Il prezzo delle azioni raggiunge un nuovo massimo storico

In attesa del Prime Day, che prenderà il via il prossimo 16 Luglio, Amazon ed il proprio amministratore delegato, Jeff Bezos, possono già sorridere. Nella giornata di oggi, infatti, il titolo del colosso degli e-commerce ha toccato un nuovo massimo storico, raggiungendo 1.784,10 Dollari ad azione, in aumento dell'1%.

Un record assoluto per quella che è stabilmente una delle aziende più ricche del mondo, con il proprio amministratore delegato e fondatore al primo posto nella classifica dei paperoni. Il precedente record, di 1.646,48 Dollari, era stato toccato lo scorso mese di Giugno, ed il libro dei record è stato già aggiornato.

L'e-commerce, però, continua ad essere al centro di non poche polemiche: sono sempre più i detrattori che accusano Bezos di aver distrutto intere catene di distribuzione, e di recente ha acquistato PillPack, una farmacia online, a dimostrazione di come Amazon voglia continuare ad espandere il proprio raggio d'azione.

La compagnia ha registrato un periodo difficile tra il 16 Marzo ed il 4 Aprile, quando ha perso più del 10 per cento a causa dello scandalo di Cambridge Analytica, che ha scosso Facebook ed in generale tutto il mercato della tecnologia.

Il 28 Marzo, Axios aveva riferito che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarebbe ossessionato da Amazon, e per questo non sono escluse azioni da parte dell'antitrust o del fisco. Tali dichiarazioni avevano provocato un calo del 7,4 per cento nello stesso giorno.

Amazon, ad oggi, ha guadagnato il 52 per cento da inizio anno, ed è il secondo titolo FAANG più performante insieme a Facebook, Apple, Google e Netflix.