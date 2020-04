Amazon, Jeff Bezos è ancora l'uomo più ricco del mondo. Segue Bill Gates

Forbes ha aggiornato la lista dei miliardari del mondo, e sebbene al primo posto si registra ancora la conferma di Jeff Bezos, il papà di Amazon, non mancano le new entry. In totale sono 178 i nuovi paperoni della lista, tra cui svetta Eric Yuan, che ha fondato l'applicazione Zoom per le videochiamate.

Andiamo però in ordine. Come dicevamo poco sopra, il fondatore di Amazon resta la persona più ricca del mondo, per il terzo anno di fila, con un patrimonio comunque risente dei 36 miliardi di Dollari dati alla moglie MacKenzie dopo il divorzio da record della scorsa estate. Il miliardario di Seattle vanta un una ricchezza di 113 miliardi di Dollari, condizionato anche dall'andamento delle azioni in borsa del titolo.

Bill Gates resta al secondo posto, mentre subito dopo si registra un cambio di guarda: il magnate dei beni di lusso Bernard Arnault (proprietario di Luis Vuitton) ha infatti scalzato Warren Buffett.

Tra le donne, in prima posizione c'è Alice Walton, che ha ereditato la catena di negozi Walmart, che con i suoi 54,4 miliardi di Dollari è al nono posto nella classifica complessiva.

In termini geografici, gli USA restano il paese con il maggior numero di miliardari, 614, seguiti dalla Cina con 456 personalità. Complessivamente, i miliardari del mondo hanno una ricchezza di 8 trilioni di Dollari, in calo comunque di 700 miliardi rispetto al 2019.