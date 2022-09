Amazon Kids arriva in Italia: ora i bambini possono parlare con Alexa

Amazon annuncia oggi il lancio in Italia di Amazon Kids, un nuovo ambiente per i bambini con età compresa tra 3 e 12 anni, che potranno interfacciarsi con Alexa per giocare, ascoltare favole, musica ed apprendere nuove nozioni.

Questo nuovo servizio sarà disponibile su tutti gli smart speaker della gamma Echo, sia con display che senza. I genitori potranno accedere alla Parent Dashboard che permetteranno loro di accedere ad una serie di impostazioni relativi al tempo di utilizzo e filtri per bloccare contenuti.

Per attivare Amazon Kids sarà necessario creare un profilo bambino direttamente dall’app Alexa o tramite il sito web di Alexa, e quindi impostarlo come si desidera.

L’assistente vocale del colosso di Seattle è in grado di riconoscere la voce del bambino per rispondere di conseguenza. Inoltre, quando le si da la buonanotte, ricorderà anche di lavarsi i denti prima di mettersi a dormire. Disponibile anche il servizio di chiamate e videochiamate, a patto che però avvengano da contatti approvati dai genitori.

L’attivazione completa avverrà nel corso delle prossime settimane, ma almeno al momento non è stata indicata una data di disponibilità precisa. Probabile che Amazon proceda con un'attivazione graduale, ma come sempre vi aggiorneremo non appena arriveranno ulteriori informazioni a riguardo.