Amazon Kindle in offerta per Natale: i prezzi partono da 69,99 Euro

Il portfolio di dispositivi Amazon si concede in sconto ai consumatori interessati: dopo il ritorno di Fire TV Stick in promozione, l’azienda di Andy Jassy aggiunge alla lista anche offerte su Kindle e Kindle Paperwhite nelle versioni con e senza pubblicità. Di quanto scendono i prezzi? Si parte da 69,99 Euro!

Sconti Amazon su Kindle e Kindle Paperwhite

Kindle , ora con luce frontale integrata - Con pubblicità – Nero: 69,99 Euro

, ora con luce frontale integrata - Con pubblicità – Nero: 69,99 Euro Kindle , ora con luce frontale integrata - senza pubblicità – Nero: 79,99 Euro

, ora con luce frontale integrata - senza pubblicità – Nero: 79,99 Euro Nuovo Kindle Paperwhite (8 GB) - Ora con schermo da 6,8’’ e tonalità della luce regolabile, con pubblicità: 119,99 Euro

I detti e-book reader di casa Amazon verranno spediti in tempo per consegnarli anche sotto forma di regalo a un amico o parente, dunque restano una valida idea per coloro che hanno ancora dubbi su che doni fare. Il pagamento potrà essere effettuato a rate secondo il piano della società statunitense, ma attenzione alla conclusione della promozione tra 7 giorni.

Si nota, poi, che oltre all’opzione nera troverete anche gli e-book bianchi disponibili sul negozio allo stesso prezzo. Infine, se siete interessati potrete aggiungere altri accessori come custodie in tessuto e pellicole di protezione schermo.

Sempre sul medesimo portale di e-commerce potrete trovare anche tante offerte su computer portatili HP da gaming.