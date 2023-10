Gli Amazon Kindle a questi prezzi sono un'occasione unica: che sconti!

Quando manca sempre meno alle offerte Prime di Amazon, che saranno disponibili il 10 ed 11 Ottobre, il colosso degli e-commerce continua a proporre promozioni sui propri prodotti. Dopo aver segnalato le promozioni sugli Echo, oggi ci soffermiamo sulle offerte proposte sui Kindle.

Di seguito i dettagli:

Kindle (modello 2022) | Il nostro Kindle più leggero e compatto, ora con uno schermo da 6’’ ad alta risoluzione (300 ppi) e doppio spazio di archiviazione | Con pubblicità | Nero: 89,99 Euro

| Il nostro Kindle più leggero e compatto, ora con uno schermo da 6’’ ad alta risoluzione (300 ppi) e doppio spazio di archiviazione | Con pubblicità | Nero: 89,99 Euro Kindle Paperwhite (16 GB) - Ora con schermo da 6,8’’ e tonalità della luce regolabile, con pubblicità: 134 Euro

Ora con schermo da 6,8’’ e tonalità della luce regolabile, con pubblicità: 134 Euro Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) - Ora con uno schermo da 6,8’’, ricarica wireless e luce frontale con regolazione automatica, senza pubblicità: 164,99 Euro

- Ora con uno schermo da 6,8’’, ricarica wireless e luce frontale con regolazione automatica, senza pubblicità: 164,99 Euro Kindle Scribe (16 GB) | Il primo Kindle e taccuino digitale, tutto in uno, con schermo Paperwhite da 10,2’’ a 300 ppi | Con penna basic: 304,99 Euro

Nella scheda prodotto Amazon sottolinea che le offerte termineranno il 12 Ottobre alle ore 8:59, motivo per cui se vi aspettate prezzi più bassi in vista delle Offerte del 10 ed 11 Ottobre rimarrete delusi in quanto resteranno questi. La disponibilità è immediata su tutti i modelli, ed è possibile anche optare per ilpagamento in cinque o dodici rate mensili.