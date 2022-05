Gli Amazon Kindle supporteranno i libri in formato EPUB: facciamo chiarezza

Amazon ha annunciato che i dispositivi Kindle supporteranno il formato EPUB a partire già dalla fine del 2022. Si tratta di un’apertura significativa per il colosso di Seattle, ma ci sono degli aspetti da tenere in considerazione.

Innanzitutto, i Kindle non sfoggeranno il supporto EPUB nativo: gli utenti saranno costretti ad inviare il file tramite la funzione “Invia al Kindle” per effettuare la conversione dell’ebook da EPUB ad un formato supportato dal dispositivo, che però non è noto. Questa funzione sarà disponibile sotto forma di estensione per Chrome ed applicazione per Android, Mac e PC Windows.

Amazon ha anche spiegato che rimuoverà il supporto per i formati .MOBI ed .AZW ma, contrariamente a quanto indicato da molti, questo riguarderà sempre e solo la funzione “Invia al Kindle”. La motivazione è da ricercare nel fatto che si tratta di vecchi formati che non possono supportare le ultime funzionalità del Kindle o quelle future. Coloro che hanno già file MOBI sul Kindle, però, non dovranno preoccuparsi in quanto continueranno a girare regolarmente, almeno fino a quando non sarà rilasciato l’aggiornamento.

Come si legge nella documentazione ufficiale dei Kindle di Amazon, l’app Invia al Kindle al di fuori dell’EPUB supporta i formati .DOC, .DOCX, .PDF, .TXT, .JPG, .JPEG, .PNG, .BMP, .GIF, .RTF, .HTML e .HTM. Da fine anno sarà tagliato il supporto anche ai formati .AZW e .MOBI.