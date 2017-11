Amazon Kindle e Tablet Fire in offerta per il Black Friday!

Per il, Amazon.it propone inteeressanti sconti su tutti gli eBook Reader della serie(ad eccezione del nuovoe Kindle Voyage) e sui tablet della gamma, disponibili in offerta per tutta la

Di seguito, le offerte su Kindle e Fire attive in questo momento su Amazon Italia:

Kindle Paperwhite Wi-Fi con schermo da 6 pollici (99,99 euro)

Kindle Wi-Fi con display da 6 pollici (69,99 euro)

Tablet Amazon Fire 7 8 GB (49,99 euro)

Tablet Amazon Fire HD 8 16GB (79,99 euro)

Decisamente interessanti gli sconti sui tablet Fire, il modello con schermo da 7 pollici costa ora 49.99 euro (anzichè 79,99 euro) mentre Fire 8 con display HD da 8 pollici può essere acquistato a 79,99 euro anzichè 109,99 euro. Si tratta di due dispositivi pensati per l'utilizzo in famiglia, che rendono semplice e immediata la visione di film HD e serie TV, permettendo di accedere a una vastissima gamma di giochi e applicazioni.

Un regalo ideale per i propri figli, una spesa intelligente per tutta la famiglia. Per gli abbonati Prime la spedizione è gratuita, con consegna garantita in 24 ore nei grandi comuni, 48 ore per le isole e i centri più piccoli.