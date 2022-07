Amazon Kindle Unlimited gratis per tre mesi: arriva l'offerta del Prime Day

Arriva l'offerta del Prime Day anche su Amazon Kindle Unlimited, il servizio del colosso di Seattle che permette di ottenere accesso illimitato ad oltre 1 milione di eBook da qualsiasi dispositivo.

Come si può leggere direttamente dalla pagina sul sito Amazon, fino al 31 Luglio 2022 è possibile godere di un'offerta che permette di ottenere 3 mesi di Kindle Unlimited a costo zero, dopo di che si rinnoverà in automatico a 9,99 Euro al mese.

Per sfruttarla basta semplicemente collegarsi alla pagina linkata poco sopra e cliccare su "Iscriviti ora e usufruisci di un periodo d'uso gratuito".

Di seguito i termini e condizioni dell'offerta:

L’offerta promozionale è valida per un periodo limitato.

Per poter usufruire dell’offerta promozionale è necessario essere in possesso di un account su amazon.it e iscriversi a Kindle Unlimited durante il periodo di durata dell’offerta promozionale.

I clienti attualmente iscritti a Kindle Unlimited con periodo d’uso gratuito di 30 giorni o con piena iscrizione non possono usufruire dell’offerta promozionale. I clienti che hanno beneficiato di un’offerta promozionale di Kindle Unlimited o del periodo d’uso gratuito di 30 giorni nei trentasei mesi antecedenti l’inizio dell’offerta promozionale potrebbero non essere idonei per tutte le offerte promozionali relative a tale servizio.

L'offerta promozionale è valida solo per i clienti residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

L’offerta promozionale è soggetta alle Condizioni Generali di Uso e Vendita di Amazon.it e alle Condizioni d’uso di Kindle Unlimited.

Al termine del periodo promozionale, l’iscrizione a Kindle Unlimited si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese.

L’iscrizione a Kindle Unlimited può essere annullata in qualsiasi momento da www.amazon.it/kucentral.

L’offerta promozionale è limitata a un solo cliente e a un solo account.

L’offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni.

L’offerta promozionale non è trasferibile né e non può essere venduta a terziconvertibile in denaro.

Kindle Unlimited garantisce letture illimitate per più di un milione di titoli, da qualsiasi dispositivo essendo l'app Kindle compatibile con tantissimi device.