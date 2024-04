Amazon Kindle Unlimited, occasione UNICA: i primi 30 giorni sono gratis!

Amazon Kindle Unlimited è disponibile a 9,99 EUR al mese. Tuttavia, l'iscrizione è gratuita e si rinnova automaticamente ogni mese. Alla scadenza del periodo di uso gratuito di 30 giorni, l’abbonamento prosegue al costo di 9,99 EUR al mese. Puoi cancellare il tuo abbonamento in qualsiasi momento.

I titoli della selezione Kindle Unlimited sono disponibili nel Kindle Store insieme agli altri eBook Kindle. Cerca l'icona di Kindle Unlimited e clicca sul bottone.

Puoi leggere i titoli della selezione Kindle Unlimited sul tuo dispositivo Kindle o sul tuo smartphone, tablet o pc attraverso le applicazioni di lettura Kindle gratuite.

Puoi trovare e scaricare i titoli Kindle Unlimited dal tuo browser nello stesso modo in cui acquisti gli eBook nel Kindle Store e leggerli con le applicazioni di lettura Kindle gratuite.

Trovi un mondo di titoli, per tutti i gusti e generi: narrativa, romanzi rosa, ma anche thriller e fantasy: troverai tante storie in attesa di essere scoperte. Potrai anche rivivere i classici della tua adolescenza, rileggendoli adesso con un supporto moderno e gli occhi da adulto. Oppure, scoprire una delle centinaia di migliaia di titoli in esclusiva per Kindle che non troveresti da nessun'altra parte.

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?

