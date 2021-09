Amazon, il kit per il bagno RGB: c'è un po' di tutto, dal WC al soffione

Settembre 2021 è arrivato e la "ripartenza" è in atto. I problemi del quotidiano non sono pochi in questo periodo: ogni tanto è dunque bene non prendersi troppo sul serio. Dopo aver trattato miriadi di prodotti seri in offerta, come il notebook con GPU RTX 3060 in sconto da Unieuro, è giunto il momento di fare qualche risata.

Infatti, mentre stavamo tranquillamente dando un'occhiata ai prodotti in offerta su Amazon, alcuni annunci a dir poco particolari hanno attirato la nostra attenzione. Tutto è partito dalla plafoniera RGB di NIXIUKOL, che nella versione nostrana del noto portale e-commerce viene indicata come "per bagno" e venduta a 47,99 euro tramite rivenditori. Tra l'altro, al momento in cui scriviamo è possibile applicare un coupon sconto di 8 euro semplicemente premendo sull'apposito riquadro.

La plafoniera ci ha aperto un mondo: partendo da quest'ultima abbiamo scoperto diversi altri prodotti in grado di "dare vita" a una sorta di kit per rendere il bagno RGB. Infatti, su Amazon ci sono persino soffioni per la doccia con LED, ad esempio quello che viene venduto a 17,99 euro tramite rivenditori. Tuttavia, il vero "pezzo grosso" è rappresentato dalle lampade notturne per il WC, ad esempio quella venduta a 12,99 euro tramite rivenditori. Volete puntare ancora più in alto? C'è persino la plafoniera RGB per il bagno con tanto di altoparlante Bluetooth integrato. Il prezzo? 17,99 euro tramite rivenditori.

Insomma, su Amazon si può trovare tutto ciò che serve per realizzare un bagno "da vero gamer". In ogni caso, potrebbe interessarvi leggere le recensioni degli utenti: c'è persino chi ha acquistato la luce RGB per il WC per far ridere qualche amico e poi non ne ha più potuto fare a meno.