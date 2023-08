Amazon lancia i 7 modi per risparmiare: i consigli per gli acquisti estivi

Andando oltre allo sconto Amazon su un TV Sony 2023, vale la pena soffermarsi anche sulle iniziative generali lanciate dal popolare store e-commerce. Questa volta, infatti, l'azienda di Andy Jassy sta indicando agli utenti 7 modi per risparmiare su Amazon in questo periodo estivo.

Più precisamente, mediante una sezione messa ben in evidenza sul portale ufficiale, la società sta ricordando a coloro che sono soliti effettuare acquisti lato e-commerce che esistono delle aree di Amazon potenzialmente in grado di fornire soddisfazioni a livello di risparmio. Queste sono dunque state "raggruppate" in un'unica pagina di Amazon.

A partire da quest'ultima è quindi ora possibile accedere rapidamente, mediante gli appositi riquadri, alle offerte relative ai prodotti di uso quotidiano, ma anche eventualmente ai dispositivi di seconda mano, che possono rappresentare un'occasione ghiotta in determinati ambiti. Di mezzo c'è poi una selezione di prodotti a prezzo outlet, così come una scorciatoia per raggiungere le "Offerte di oggi".

Tra gli altri modi per risparmiare secondo l'azienda di Andy Jassy troviamo la sezione relativa ai coupon, la possibilità di ottenere sconti sulle consegne ricorrenti e l'accesso all'area legata ai codici promozionali personalizzati. Insomma, ci sono molte iniziative attive su Amazon e la pagina lanciata in questo contesto rende il tutto rapidamente accessibile, dunque potrebbe interessarvi darci un'occhiata.

