Amazon lancia Acer Week: grandi sconti su monitor e laptop, c'è un modello con RTX 3080!

Grande giornata di nuove promozioni su Amazon! Il colosso dell’e-commerce non solo ha dato il via agli LG Days con tante offerte su monitor, TV e PC, ma ha anche lanciato gli Acer Week con sconti su monitor e laptop del marchio asiatico. Alcuni dispositivi toccano anche il prezzo più basso di sempre; c’è persino un notebook da gaming con RTX 3080!

Sconti Amazon su monitor e laptop Acer

Acer SA240YAbi Monitor FreeSync , 23,8", Display IPS Full HD, 75 Hz, 4 ms, 16:9, VGA, HDMI 1.4, Lum 250 cd/m2, Schermo PC con Contrasto 100M:1, Lum 250 cd/m2, Cavo VGA Incluso, Nero: 119,90 Euro

, 23,8", Display IPS Full HD, 75 Hz, 4 ms, 16:9, VGA, HDMI 1.4, Lum 250 cd/m2, Schermo PC con Contrasto 100M:1, Lum 250 cd/m2, Cavo VGA Incluso, Nero: 119,90 Euro Acer ED270RPbiipx Monitor Gaming Curvo FreeSync, 27", Display VA Full HD, 165 Hz, 5 ms, 16:9, HDMI 1.4, DP, Schermo PC con Contrasto 100M:1, Lum 250 cd/m2, ZeroFrame, Audio Out, Cavi HDMI, DP Inclusi: 179,90 Euro

FreeSync, 27", Display VA Full HD, 165 Hz, 5 ms, 16:9, HDMI 1.4, DP, Schermo PC con Contrasto 100M:1, Lum 250 cd/m2, ZeroFrame, Audio Out, Cavi HDMI, DP Inclusi: 179,90 Euro Acer ED270UPbiipx Monitor Curvo Gaming Adaptive Sync, 27", 2560 x 1440, Display VA WHQD, 165 Hz, 1 ms, 16:9, HDMI (1.4), DP, 100M:1, Lum 250 cd/m2, ZeroFrame, Audio Out, Cavi HDMI, DP Inclusi, Nero: 229,90 Euro

Gaming Adaptive Sync, 27", 2560 x 1440, Display VA WHQD, 165 Hz, 1 ms, 16:9, HDMI (1.4), DP, 100M:1, Lum 250 cd/m2, ZeroFrame, Audio Out, Cavi HDMI, DP Inclusi, Nero: 229,90 Euro Predator XB273GXbmiiprzx Monitor Gaming G-SYNC Compatible, 27", IPS FHD, 240 Hz, 1 ms, HDMI 1.4, DP 1.2a, USB 3.0, Lum 400 cd/m2, ZeroFrame, Speaker Integrati, Cavi HDMI, DP, USB3.0 Inclusi: 379,90 Euro

Gaming G-SYNC Compatible, 27", IPS FHD, 240 Hz, 1 ms, HDMI 1.4, DP 1.2a, USB 3.0, Lum 400 cd/m2, ZeroFrame, Speaker Integrati, Cavi HDMI, DP, USB3.0 Inclusi: 379,90 Euro Acer Chromebook 314 CB314-1H-C2W1 Notebook, PC Portatile, Processore Intel Celeron N4000, Ram 4GB DDR4, eMMC 64 GB, Display 14" Full HD LED LCD, Scheda Grafica Intel, Chrome OS, Argento (Silver) [CB]: 249 Euro

CB314-1H-C2W1 Notebook, PC Portatile, Processore Intel Celeron N4000, Ram 4GB DDR4, eMMC 64 GB, Display 14" Full HD LED LCD, Scheda Grafica Intel, Chrome OS, Argento (Silver) [CB]: 249 Euro Acer Chromebook 514 CB514-1H-P9AS Notebook, PC Portatile, Processore Intel Pentium Quad-Core N4200, Ram 4GB DDR4, eMMC 128 GB, Display 14" IPS Full HD, Grafica Intel HD 505, Chrome OS, Silver, [CB]: 349 Euro

CB514-1H-P9AS Notebook, PC Portatile, Processore Intel Pentium Quad-Core N4200, Ram 4GB DDR4, eMMC 128 GB, Display 14" IPS Full HD, Grafica Intel HD 505, Chrome OS, Silver, [CB]: 349 Euro Acer Nitro 5 AN517-41-R3SG PC Gaming Portatile, Processore AMD Ryzen 7 5800H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 17.3" QHD IPS 165 Hz LED LCD, NVIDIA GeForce RTX 3080 8 GB, Windows 10 Home: 1.999 Euro

La maggior parte dei prodotti citati è proposta al "prezzo più basso degli ultimi 30 giorni", con i Chromebook che toccano il prezzo minimo storico. A prendersi cura di vendita e spedizione è Amazon, la quale offre anche la consegna senza costi aggiuntivi in un giorno per clienti Prime. Il pagamento potrà essere effettuato a rate Tasso Zero con piano Cofidis o della stessa società guidata da Andy Jassy.

Tra le altre promozioni su Amazon abbiamo proposto anche Samsung Galaxy S21 5G al prezzo più basso di sempre.