Amazon lancia Amazon Music HD: i primi 3 mesi sono gratis!

Amazon annuncia oggi il lancio in Italia di Amazon Music HD, la nuova offerta per lo streaming musicale in alta definizione. Il catalogo è composto da oltre 60 milioni di brani in HD e milioni di canzoni in Ultra HD, a cui si aggiunge un catalogo audio 3D in crescita.

Il servizio ha un costo mensile di 14,99 Euro al mese, mentre coloro che sono già iscritti ad Amazon Music Unlimited potranno effettuare l'upgrade aggiungendo 5 Euro al mese.

Il colosso di Seattle regala anche 90 giorni d'uso gratuito ai nuovi utenti, che non dovranno fare altro che collegarsi alla pagina dedicata e cliccare sul pulsante arancione "inizia ora".

A livello tecnico, i brani in HD garantiscono un bitrate doppio rispetto a quello proposto dai servizi standard, mentre per le canzoni in Ultra HD il bitrate è fino a 10 volte più alto se si confronta con quello di piattaforma come Spotify ed Apple Music.

Tra i primi album a godere dell'alta definizione troviamo "Rumors" di Fletwood Mac e "Kind of Blue" di Miles Davis, oltre che canzoni come "Alright" di Kendrick Lamar" e "Digital Witness" di St.Vincent, che sono disponibili in Ultra HD.

Emblematico è anche il commento di Neil Young, secondo cui "il mondo cambierà per sempre quando Amazon introdurrà l’alta qualità dello streaming audio a livello globale. Questo sarà il più grande cambiamento nella musica, dall’introduzione dell'audio in digitale 40 anni fa".