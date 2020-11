Amazon lancia Amazon Pharmacy negli USA: l'e-commerce diventa una farmacia online

Amazon si lancia anche nel settore farmaceutico ed annuncia oggi il lancio, in esclusiva negli USA, del servizio Amazon Pharmacy che, come suggerisce il nome, permette di acquistare farmaci dietro prescrizione medica.

Come si può vedere sul sito web, basta semplicemente iscriversi, inserire i dati dell’assicurazione, accedere alle prescrizioni mediche e scegliere le opzioni di pagamento. Il servizio fa anche da comparativo per i prezzi dei medicinali, e segna un passo in avanti significativo per il colosso di Seattle. E’ presente anche un sistema di contatto con i farmacisti, attivo 24/7, che consente di ottenere tutte le informazioni sui farmaci.

La consegna viene garantita in maniera completamente gratuita nel giro di due giorni, a coloro che hanno l’abbonamento Amazon Prime. Prime Pharmacy è accessibile anche da mobile, ed è disponibile solo per i clienti di età pari o superiore ai diciotto anni.

Allo stato attuale si tratta di un servizio rivolto esclusivamente al mercato americano, ma è chiaro che la notizia è molto interessante in quanto non è escluso che in futuro possa approdare anche in Europa ed in Italia. Secondo quanto riferito da TechCrunch, entro il 2025 i servizi farmaceutici online come Amazon Pharmacy raggiungeranno un fatturato di 131 miliardi di Dollari entro il 2025. Il settore farmaceutico è florido e nel 2020, anche a causa della pandemia, ha avuto un fatturato 904 miliardi di Dollari. Da qui la scelta di Amazon di lanciarsi in anticipo rispetto ai concorrenti.