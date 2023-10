Amazon lancia l'antipasto della Festa delle Offerte Prime: grandi promo

Il weekend che precede l'iniziativa Amazon Festa delle Offerte Prime è entrato nel vivo ed è dunque giunta l'ora per il popolare store e-commerce di preparare come si deve il suo portale per accogliere la due giorni di grandi sconti. In questo contesto, sono già state attivate le prime offerte antipasto.

Al netto del fatto che il colosso dell'e-commerce ha piazzato in home page dei banner con un "countdown" legato al 10 ottobre 2023, giornata di inizio della Festa delle Offerte Prime, basta collegarsi all'apposita sezione di Amazon per poter dare un'occhiata alle prime iniziative antipasto lanciate in questo ambito.

A tal proposito, quel che risulta presente al momento in cui scriviamo è una sezione Promozioni sui dispositivi Amazon, che mette in evidenza, ad esempio, la possibilità di accedere a un importante sconto di oltre il 60% sul dispositivo Echo Dot di quinta generazione (modello 2022). Quest'ultimo viene infatti ora proposto a un prezzo pari ad appena 21 euro, al posto dell'usuale costo consigliato di 64,99 euro (e scendendo in modo importante anche rispetto al prezzo più basso recente, che negli ultimi 30 giorni era stato di 45,88 euro). Da Amazon Italia si apprende che l'offerta terminerà alle ore 08:59 del 16 ottobre 2023.

Nella succitata sezione vengono poi messe in evidenza possibilità di risparmio sui migliori marchi, così come non manca la possibilità di accedere a offerte giornaliere e iniziative promozionali varie (come, ad esempio, l'opportunità di ottenere 15 euro provando Amazon Photos). A partire dal 10 ottobre 2023 e fino alla giornata dell'11 ottobre verranno poi lanciati molti altri sconti, ma potreste magari voler già dare un'occhiata al portale di Amazon Italia.