Amazon lancia Astro for Business: il Wall-E del colosso dell'e-commerce

Non ci sono solamente le consegne Amazon tramite droni a tenere banco in ambito di innovazioni legate al colosso dell'e-commerce. Infatti, quest'ultimo sta sperimentando in diversi campi, compreso quello dei robot per la sicurezza aziendale, vista l'esistenza di Astro for Business.

Sono fonti come The Verge ad aver rievocato "Wall-E" (e ovviamente non potevamo esimerci dal farlo anche noi, anche se ricordare che sono già passati 15 anni dall'uscita della pellicola del 2008 non è propriamente il massimo). Effettivamente, Astro potrebbe per certi versi essere visto come "il Wall-E di Amazon".

Smettendola per un momento di volare con la fantasia, vale la pena notare che questa volta il colosso dell'e-commerce si sta concentrando su un robot per le aziende. Bisogna infatti ricordarsi che l'annuncio di Amazon Astro era già arrivato nel 2021, ma in quel caso si trattava più che altro di un robot "per le famiglie".

Questo modello di Astro è invece pensato per la sicurezza lato business, visto che dalla giornata del 15 novembre 2023 le aziende degli Stati Uniti d'America possono acquistare il robot a un prezzo pari a 2.349,99 dollari e lasciarlo muovere autonomamente alla ricerca di situazioni sospette (Astro for Business dispone, ad esempio, di una fotocamera periscopica in HD con visione notturna e una vista live 24/7).

Per le aziende statunitensi interessate, che hanno eventualmente la possibilità di sfruttare i controlli da remoto, esistono tre piani in abbonamento. Ad esempio, "Virtual Security", dal costo di 99 dollari al mese, consente al robot di notificare rapidamente la presenza in ditta di una persona sospetta o in generale di attività poco familiari. In questa sede abbiamo però solamente sfiorato la punta dell'iceberg, quindi potreste magari voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Amazon per maggiori dettagli.