Amazon lancia la ASUS Week: grandi sconti su Chromebook, notebook e monitor

Nuova settimana, nuove offerte su Amazon: assieme alle ancora attive promozioni su tastiere da gaming ASUS, Corsair e Logitech, ha inizio anche la ASUS Week con tanti sconti su Chromebook, notebook e monitor del marchio taiwanese. Vediamo assieme i modelli coinvolti nell’iniziativa.

Sconti Amazon su notebook e monitor ASUS

ASUS VivoBook 15 K513EA#B097Q1Y74F, Notebook in alluminio 1,8kg, Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma Generazione i7-1165G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 10 Home, Argento: 729 Euro

K513EA#B097Q1Y74F, Notebook in alluminio 1,8kg, Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma Generazione i7-1165G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 10 Home, Argento: 729 Euro Asus VivoBook 15 A512JA#B08CVBJ4C5, Notebook con Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core i5-1035G1, RAM 8GB, 256GB SSD PCIE, Windows 10 Home, Argento: 559 Euro

A512JA#B08CVBJ4C5, Notebook con Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core i5-1035G1, RAM 8GB, 256GB SSD PCIE, Windows 10 Home, Argento: 559 Euro ASUS Laptop A516JA#B08CV13LX9, Notebook con Monitor 15,6" HD Anti-Glare, Intel Core i3-1005G1, RAM 8GB, 256GB SSD PCIE, Windows 10 Home S, Argento: 429 Euro

A516JA#B08CV13LX9, Notebook con Monitor 15,6" HD Anti-Glare, Intel Core i3-1005G1, RAM 8GB, 256GB SSD PCIE, Windows 10 Home S, Argento: 429 Euro Asus Chromebook C223 Notebook con Monitor 11,6" HD Anti-Glare, Intel Celeron N3350, RAM 4GB, 32GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Grigio: 189 Euro

Notebook con Monitor 11,6" HD Anti-Glare, Intel Celeron N3350, RAM 4GB, 32GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Grigio: 189 Euro ASUS ZenScreen MB14AC Portable USB Monitor, 14", IPS Full HD, Hybrid Signal Solution, USB Type-C, Flicker Free, Blue Light Filter, Anti-glare surface: 227,09 Euro

Portable USB Monitor, 14", IPS Full HD, Hybrid Signal Solution, USB Type-C, Flicker Free, Blue Light Filter, Anti-glare surface: 227,09 Euro ASUS ProArt Display PA278QV Professional Monitor, 27" IPS, WQHD (2560 x 1440), 100% sRGB, 100% Rec. 709, Color Accuracy ΔE < 2, Calman Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, Stand Ergonomico: 367,99 Euro

PA278QV Professional Monitor, 27" IPS, WQHD (2560 x 1440), 100% sRGB, 100% Rec. 709, Color Accuracy ΔE < 2, Calman Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, Stand Ergonomico: 367,99 Euro ASUS BE24EQK Business Monitor 23.8", Full HD, IPS, Frameless, Full HD Webcam, Mic Array, Flicker free, Low Blue Light, HDMI: 208,99 Euro

Notiamo, innanzitutto, che i computer portatili citati sono tutti proposti al prezzo minimo storico registrato su Amazon, di conseguenza si tratta di un’occasione interessante per aggiudicarsi un laptop a cifre particolarmente convenienti.

Altri dettagli riguardano vendita e spedizione, entrambe a cura del colosso dell’e-commerce eccetto per il monitor USB ASUS ZenScreen MB14AC, di cui consigliamo di verificare l’affidabilità del rivenditore prima di procedere con l’acquisto. Non manca la spedizione gratuita anche in un giorno per clienti Prime e, infine, la possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis.

In conclusione, segnaliamo che un TV LG OLED 2021 è in offerta su Amazon a oltre 600 Euro in meno.