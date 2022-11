Amazon lancia Black Friday 2022, offerta da urlo per il nuovo Echo Dot

Sono passate solamente poche settimane dal lancio dell'Amazon Echo Dot di quinta generazione in Italia, ma il colosso dell'e-commerce ha già deciso di lanciare uno sconto importante sul prodotto. Questo ovviamente in occasione dell'avvio della settimana del Black Friday 2022 di Amazon, che parte dunque con un'offerta da urlo.

A tal proposito, la colorazione Blu notte dell'Amazon Echo Dot di quinta generazione, dispositivo approdato nel nostro Paese a fine ottobre 2022, passa dagli usuali 59,99 euro ad appena 24,99 euro. In parole povere, c'è di mezzo un possibile risparmio del 58%, ovvero lo sconto è di 35 euro. Si può insomma affermare che il prezzo è crollato, considerando che si fa riferimento al modello 2022 arrivato da poco sul mercato nostrano.

Se stavate dunque attendendo l'occasione per portarvi a casa la più recente versione dell'altoparlante intelligente con assistente vocale Alexa integrato, questo periodo di Black Friday 2022 può potenzialmente fare al caso vostro. Ricordiamo che Amazon descrive questo modello come l'Echo Dot "con il migliore audio di sempre".

Insomma, la settimana del Black Friday 2022 prende il via con uno sconto non di poco conto per Amazon Italia. Al netto di questo, se volete restare aggiornati sulle iniziative promozionali che arriveranno in questi giorni, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata anche al canale Telegram delle offerte.