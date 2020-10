Amazon lancia il Black Friday in anticipo: tante offerte fino al 19 Novembre

Amazon ha annunciato, a sorpresa, il lancio del "Black Friday in anticipo", una serie di promozioni che saranno disponibili sull'e-commerce fino al prossimo 19 Novembre. Si tratta di una sorpresa, dal momento che l'evento non era stato preannunciato dal colosso di Seattle.

Nella pagina ufficiale del Black Friday troviamo tantissimi prodotti in offerta, anche delle categorie d'elettronica ed informatica. Ad esempio sono disponibili a prezzi ridotti tanti smartphone Samsung, tra cui il Galaxy M21, M51 ed M11.

Non mancano le offerte sui dispositivi Amazon: il pacchetto Arlo Essential Spotlight contenente tre telecamere di sorveglianza senza fili ed Echo Show 5 può essere acquistato a 399,99 Euro, per un risparmio di 53,99 Euro.

Sono disponibili però sconti su Bluray, cofanetti, DVD, ma anche cover per PC, hub ed SSD. Ovviamente nelle prossime ore sviscereremo al meglio le promozioni per segnalarvi prontamente su queste pagine quelle più interessanti da non lasciarsi sfuggire.

Su tutti i prodotti ovviamente viene garantita la consegna con il Prime a stretto giro di orologio, con tutti i vantaggi previsti dall'abbonamento annuale.

La data "ufficiale" del Black Friday 2020 è il 27 Novembre, quando prenderà ufficialmente il via la stagione delle festività natalizie. In quel caso anche su Amazon prenderanno il via altre offerte in vista del periodo dei regali.