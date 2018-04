Amazon lancia il browser per Android battezzato semplicemente "Internet"

"Veloce, leggero e privato", è questo il claim che campeggia sui banner di Internet, il browser per Android lanciato a sorpresa da Amazon che è progettato per utilizzare poca memoria (pesa solo 2 megabyte) ed una quantità di dati davvero minima.

L'applicazione è stata pubblicata sul Play Store lo scorso mese di Marzo, senza che nessuno se ne accorgesse prima di oggi. Amazon infatti non ha annunciato pubblicamente il lancio, e la scoperta è da accreditare a TechCrunch.

Al momento Internet è disponibile solo per gli utenti che si trovano in India e funziona su dispositivi Android 5.0 e versioni successiva.

L'applicazione fondamentalmente è un browser con tanto di supporto a schede private che non salvano la cronologia degli utenti, ed è caratterizzata da una homepage in cui vengono mostrate notizie di cricket e i titoli dei principali quotidiani.

A livello di funzioni ricorda molto Facebook Lite, YouTube Go e Gmail Go, le quali sono accomunate dal fatto che sono state lanciate dalle aziende come versioni più leggere delle versioni mobili originali. Queste offrono le stesse funzionalità di base delle app complete, ma occupano meno spazio e sono ottimizzate per le connessioni di rete locali, che non sono certo performanti come quelle occidentali. Le ragioni per cui i giganti della Silicon Valley stanno continuando a puntare su questo tipo di applicazioni sono da ricercare nel fatto che l'adozione dei servizi nelle regioni in via di sviluppo è in continua evoluzione.