Amazon lancia Buy With Prime: tutti i negozi potranno sfruttare la logistica Prime

Con una mossa a sorpresa, che per il momento è confinata agli Stati Uniti, Amazon ha lanciato la nuova iniziativa “Buy With Prime” che, come spiegato da The Verge, consente di fatto a qualsiasi negozio di appoggiarsi alla logistica di Prime.

Si tratta di un cambiamento epocale, che rappresenta un campanello d’allarme per i corrieri ma anche per competitor come Shopify, che ha riportato una crescita importante.

I negozi (di qualsiasi dimensione) che decideranno di utilizzare Buy With Prime, potranno appoggiarsi completamente i servizi di magazzino e logistica di Amazon e tramite l’aggiunta di un pulsante ad hoc da aggiungere ai loro siti, consentiranno agli abbonati Prime di effettuare la transizione mantenendo tutti i vantaggi del servizio di abbonamento di Amazon: spedizione gratuita, consegna in un giorno e resi gratuiti.

Per i negozi i vantaggi sono tanti: i gestori infatti si libereranno di tutta la parte relativa alla spedizione dei prodotti ed alle operazioni di post-vendita, ma abbatteranno anche i costi di logistica grazie alla rete capillare di magazzini e corrieri Amazon. Ai commercianti che si appoggeranno a questo servizio Amazon addebiterà delle commissioni (di cui non si conoscono gli importi), ma non si tratterà di una quota di abbonamento fissa o contratto a lungo termine.

Al momento è stato annunciato il lancio, solo su invito, negli USA. Non è chiaro se Amazon intenda espanderlo anche all’estero o meno.