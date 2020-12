Amazon lancia le chiamate e videochiamate di gruppo su prodotti Echo: come funzionano

Dopo il lancio della funzionalità Live Translation per dispositivi Echo, la quale permette ad Alexa di tradurre le conversazioni in diretta, ora Amazon ha deciso di aggiungere anche le chiamate e videochiamate di gruppo nei prodotti Echo, Echo Dot ed Echo Show dopo averle annunciate ancora a settembre.

Il funzionamento è semplice: tutti i proprietari di dispositivi della linea Echo dotati dell’assistente vocale Alexa potranno creare e denominare gruppi per le chiamate direttamente tramite l’applicazione Alexa, disponibile sia su Android che iOS. Sarà possibile, inoltre, aggiungere nuovi contatti e gestirli in maniera estremamente semplice per poi chiamarli tramite comandi vocali personalizzati. Per esempio, per chiamare un gruppo con tutti i membri della propria famiglia basterà dire “Alexa, chiama la mia famiglia” e il gioco è fatto.

Rispetto ad altri programmi per videoconferenze come Google Meet, Microsoft Teams o Zoom magari non avrà molte funzioni, soprattutto considerato che l’app Alexa è necessaria per organizzare chiamate di gruppo. Questa funzionalità per Echo, però, potrebbe davvero essere un’ottima alternativa per la sua praticità, essenzialità e per la mancanza di limiti ai tempi di chiamata. L’unico limite presente è quello del massimo di 7 partecipanti per le chiamate di gruppo. Amazon lancerà questa feature nei seguenti paesi: Italia, Austria, Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, India, Irlanda, Messico, Nuova Zelanda, Spagna, Stati Uniti e Regno Unito.

Intanto il colosso dell’e-commerce di Jeff Bezos ha lanciato anche Made for You negli USA, servizio dedicato alla creazione di capi d’abbigliamento completamente personalizzati, realizzati su misura tramite un calcolo della vostra corporatura in base a dati immessi e anche a due vostre foto “fronte-retro”.