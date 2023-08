Amazon lancia Clinic: visite mediche da remoto e in chat, arriverà in Italia?

Negli Stati Uniti, Amazon è attiva nella vendita al dettaglio dei farmaci già da diverso tempo con il servizio Amazon Pharmacy, mai arrivato in occidente. Ora, però, il colosso di Seattle vuole andare anche oltre, con un servizio virtuale di telemedicina disponibile in tutto il territorio americano.

Come confermato da un comunicato ufficiale di Amazon, l'azienda ha ampliato il servizio Amazon Clinic a tutti i 50 Stati dell'Unione e alla capitale, Washington D.C., dopo alcuni mesi di testing in una manciata di località sparse per il Paese. Il servizio permette di ricevere visite mediche diagnostiche virtuali in ogni posizione connessa ad internet degli USA: da oggi, inoltre, sono stata attivate anche le visite mediche unicamente testuali in 34 dei 50 Stati americani.

Ovviamente, sono in molti a criticare le visite mediche online, specie quando non vengono nemmeno tenute in videochiamata, ma semplicemente tramite chat. Per questo, Amazon ha spiegato che Amazon Clinic è un servizio pensato unicamente per condizioni facilmente diagnosticabili e per problemi di salute tutto sommato comuni, come emicranie, congiuntiviti e problemi legati alle pillole anticoncenzionali.

Nonostante l'idea della telemedicina (o peggio, delle visite testuali) possa sembrare distopica, Amazon Clinic potrebbe avere grande successo negli Stati Uniti, se non altro perché per accedere al servizio non è necessario avere un'assicurazione sanitaria. Basterà infatti registrarsi sull'apposita piattaforma, scegliere la clinica dove si desidera essere seguiti ed effettuare una chiamata tramite il servizio dell'azienda di Jeff Bezos. Addirittura, pare che non sia richiesto nemmeno un appuntamento per ricevere una prima visita diagnostica.

Ovviamente, il servizio è pensato per sviluppare sinergie con Amazon Pharmacy: i medici di Amazon Clinic possono rilasciare ricette e prescrizioni per i pazienti, i quali possono successivamente rifornirsi dei prodotti sfruttando i servizi dell'ecommerce di Seattle.