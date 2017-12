Amazon lancia la Connected Week: una settimana di sconti su diversi prodotti

ha lanciato una nuova, interessante settimana di offerte. Si tratta della, che come suggerisce il nome è una settimana dedicata ai prodotti d'elettronica e del mercato dell'internet of things.

Le categorie che abbracciano le promozioni sono quelle degli smartphone, tablet, sport e tempo libero, audio ed hi-fi, networking, console ed accessori, salute e cura della persone, casa e cucina e domotica, ma aderiscono anche grandi marchi del settore, come Motorola, con il Moto G5S Plus, che può essere acquistato a 239 Euro contro i 299,99 Euro di listino, ma in promozione è anche presente l'LG Q8 da 32 gigabyte, che viene offerto a 363,47 Euro.

Per quanto riguarda le offerte del giorno, vi segnaliamo quelle in evidenza:

La lista completa delle promozioni è disponibile a questo indirizzo.