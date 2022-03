Amazon lancia doppio sconto su smart TV 4K DVB-T2, valido per pochi giorni

Se dovete ancora adeguarvi al nuovo standard del digitale terrestre, dopo avervi segnalato un decoder DVB-T2 in offerta sotto i 20 Euro torniamo ancora una volta su Amazon per parlarvi di una doppia offerta su uno smart TV 4K valida solamente fino al 31 marzo prossimo.

Il televisore di cui stiamo parlando, dotato di funzionalità smart e applicazioni preinstallate come Netflix, Youtube e Amazon Prime Video, è il seguente:

CHiQ U43H7LX NETFLIX Smart TV, 4K UHD, HDR10, Dolby Audio, CPU quad-core, Wireless+Bluetooth, Netflix, YouTube, NetRange [Classe di efficienza energetica G]: 299,99 Euro (329,99 Euro)

Il taglio di prezzo è quindi di 30 Euro, ovverosia del 9%; prestando attenzione alla pagina Amazon del prodotto, però, notiamo la possibilità di applicare un coupon per risparmiare altri 30 Euro. Questa iniziativa è segnalata da Amazon come valida fino al 31 marzo 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili; quindi, sarà necessario affrettarsi per approfittare del doppio sconto.

A occuparsi della vendita è la stessa CHiQ, mentre la società di Andy Jassy sarà responsabile della spedizione all’indirizzo da voi dedicato. Pertanto, la consegna avverrà senza costi aggiuntivi e proprio entro giovedì 31 marzo. Il pagamento potrà essere effettuato anche a rate secondo piano Cofidis, selezionabile al checkout.

Sempre sullo stesso portale di e-commerce troverete anche computer portatili ASUS con RTX 3050 in offerta.