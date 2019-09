Amazon lancia Echo Flex, la spina con Alexa, e molti altri prodotti

Dopo aver annunciato gli occhiali smart, Amazon ha svelato al grande pubblico anche una lunga serie di altri prodotti della gamma Echo, ovviamente tutti montanti Alexa. Insomma, a quanto pare l'azienda di Jeff Bezos vuole proprio metterci in casa il suo assistente vocale.

Tra i vari prodotti presentati, troviamo Echo, Echo Flex, Echo Dot con orologio ed Echo Studio. L'Echo di nuova generazione presenta un rivestimento in tessuto e aggiunge all'offerta le colorazioni blu-grigio, antracite, giallo chiaro e grigio melange. Il dispositivo monta un woofer da 7,6 cm e punta a migliorare soprattutto la qualità delle frequenze basse. Il prezzo è fissato a 99,99 euro.

Echo Flex è una "spina smart" che implementa Amazon Alexa. Sì, avete capito bene: adesso l'assistente vocale dell'azienda di Jeff Bezos può essere messo in praticamente qualsiasi parte della casa. Ad esempio, nel bagno. Echo Flex implementa anche una porta USB, che consente di ricaricare agevolmente lo smartphone. Echo Flex verrà venduta a 29,99 euro.

Echo Dot si aggiorna introducendo un display LED che regola automaticamente la sua luminosità. Si possono chiaramente visualizzare in modo rapido l'ora e la temperatura esterna, giusto per fare due esempi. Il prezzo in questo caso è di 69,99 euro.

Infine, Echo Studio è lo speaker più prestante, grazie a cinque altoparlanti integrati direzionali e al woofer da 13,3 cm (330 W di potenza massima). Non mancano tre altoparlanti midrange da 5 cm, un DAC da 24 bit, un amplificatore di potenza (100 kHz) e un tweeter da 2,5 cm. Echo Studio costerà 199,99 euro.

Vi ricordiamo che durante l'evento odierno sono state presentate anche le Echo Buds.