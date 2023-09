Amazon lancia i nuovi Echo Frames: gli occhiali smart si rifanno il look

Chi si ricorda di Echo Frames, gli occhiali smart di Amazon lanciati nel 2020? Nonostante il successo tutto sommato modesto della prima generazione di smartglasses proprietari, il colosso di Seattle ha svelato i suoi nuovi Echo Frames durante l'evento di presentazione hardware per la seconda metà del 2023.

Insieme alla presentazione di Alexa AI e al lancio di Amazon Echo Show 8, l'azienda fondata da Jeff Bezos ha infatti annunciato la seconda generazione di Echo Frames, spiegando che i suoi nuovi occhiali intelligenti sono stati progettati sulla base del feedback degli utenti relativo ai dispositivi lanciati nel 2020. Per questo, l'azienda si è concentrata soprattutto sull'aspetto del design, implementando tuttavia anche una serie di miglioramenti hardware richiesti a gran voce da chi ha acquistato i primi Echo Frames.

I nuovi Echo Frames saranno compatibili con Alexa AI e verranno lanciati in sette varianti diverse, che differiranno per la montatura utilizzata. Due di queste, in particolare, saranno realizzate da Carrera Eyewear. Le sette versioni di Echo Frames si chiameranno rispettivamente Modern Rectangle, Rectangle, Round, Square, Cat Eye, Carrera Cruiser e Carrera Sprinter: esse dovrebbero essere pensate per accontentare i gusti di un pubblico quanto più ampio possibile.

Al contempo, le lenti disponibili per Amazon Echo Frames saranno tantissime: si va da quelle per occhiali da sole con protezione UV400 a quelle graduate basate sulle prescrizioni degli oculisti, fino alle lenti anti-luce blu, con resistenza IPX4 alla polvere e con trattamento anti-graffio. Lato batteria, invece, Amazon conferma che gli Echo Frames dureranno fino a sei ore di consumo continuo dei media con una ricarica completa: l'incremento della durata della batteria rispetto ai dispositivi old gen - spiega il colosso di Seattle - sarà compreso tra il 40% e l'80%.

Infine, ampio spazio è stato dedicato alla componente smart degli Echo Frames: utilizzando Alexa, gli occhiali permetteranno di controllare le automazioni per la casa, di avviare la riproduzione musicale e di effettuare acquisti senza dover utilizzare lo smartphone. Tra le novità della nuova generazione di smartglasses, inoltre, troviamo la possibilità di ricevere e filtrare le notifiche in arrivo senza toccare il telefono e quella di localizzare gli Echo Frames "dispersi" in giro per la casa.