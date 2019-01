Amazon lancia Echo Input in Italia: Alexa arriva su tutti gli altoparlanti

Qualche settimana fa abbiamo parlato su queste pagine di Echo Input, l'accessorio presentato da Amazon negli Stati Uniti attraverso cui è possibile portare Alexa anche sugli altoparlanti tradizionali, semplicemente collegandolo. Il dispositivo è disponibile da oggi anche in Italia.

Di seguito le specifiche tecniche ufficiali da poco diffuse da Amazon:

Echo Input aggiunge Alexa a un altoparlante esterno e puoi connetterlo tramite Bluetooth o un cavo audio da 3,5 mm.

Grazie ai quattro microfoni di cui è dotato, Echo Input ti sentirà da tutta la stanza, anche mentre stai ascoltando la musica.

Ascolta musica in streaming da Amazon Music, Spotify, TuneIn e altri servizi musicali dal tuo altoparlante preferito.

Chiedi ad Alexa di cercare un brano, leggerti le ultime notizie, controllare le previsioni del tempo e le condizioni del traffico.

Imposta sveglie e timer, aggiungi elementi alla tua Lista di cose da fare e controlla dispositivi per Casa Intelligente compatibili.

Alexa diventa sempre più intelligente e nuove funzionalità e Skill vengono aggiunte costantemente. Cerca una ricetta, un gioco e molto altro.

Design semplice e sottile che si adatta a qualsiasi ambiente.

Chiamare ed inviare messaggi via Bluetooth non è supportato.

Amazon ha aperto da oggi i pre-ordini dell'Echo Input, che ha un costo di 39,99 Euro. L'inizio delle spedizioni è previsto per il prossimo 30 Gennaio, ma è anche disponibile un bundle con Ultimate Ears MEGABOOM 3, in varie colorazioni. Quest'ultimo ha un prezzo di 199,90 Euro, scontato per il lancio al posto di 239,89 Euro.