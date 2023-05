Amazon lancia Echo Pop, Echo Show 5 ed Echo Auto: prezzi e disponibilità

Amazon annuncia oggi la nuova gamma di prodotti Echo. La lineup si arricchisce con i nuovi Echo Pop ed Echo Show 5, oltre che la nuova generazione di Echo Auto.

Partendo da Echo Pop, si tratta della new entry della famiglia Echo. Caratterizzato da un design semisferico con nuove opzioni di colore Lavanda e Verde Petrolio, ha un prezzo di 54,99 Euro ed è dotato di un altoparlante a diffusione anteriore che garantisce un suono pieno. Progettato per camere da letto, appartamenti o piccoli spazi, è in grado di leggere audiolibri, riprodurre podcast, controllare le luci e prese intelligenti ed effettuare ordini su Amazon.

Echo Show 5 di terza generazione invece ha un prezzo di 109,99 Euro ed è il 20% più veloce rispetto alla precedente generazione. Dotato di un sistema di altoparlanti nuovo, in grado di raddoppiare i bassi ed offrire un suono ancora più nitido, è caratterizzato da uno schermo compatto che permette di visualizzare notiziari, controllare le telecamere Ring, visualizzare liste della spese ed effettuare chiamate.

Infine, arriva in Italia anche l’ultima generazione di Echo Auto per le automobili. In questo caso troviamo cinque microfoni integrati che sono in grado di identificare la voce dell’utente. Il prezzo di listino è di 69,99 Euro.

Per tutti e tre i prodotti le spedizioni prenderanno il via già dalla giornata di oggi, 17 Maggio 2023.

“I clienti di tutto il mondo adorano Alexa, e considerano l’assistente vocale un’intelligenza artificiale personale e affidabile. Le vendite di dispositivi con integrazione Alexa hanno superato il mezzo miliardo e l’utilizzo di Alexa è aumentato del 35% lo scorso anno”, ha affermato Eric Saarnio, Vice President di Amazon Devices International. “Questi nuovi dispositivi offrono ai clienti più opzioni e maggiore praticità d’uso a un valore incredibile. E come per ogni Echo che abbiamo venduto, questi dispositivi continueranno a migliorare man mano che aggiungeremo esperienze Alexa basate sull’IA generativa, durante tutto l’anno.”