Amazon lancia Echo (RED), l'edizione limitata dello smart speaker che combatte il Covid-19

Amazon annuncia oggi una prima assoluta. Il colosso di Jeff Bezos, infatti, ha svelato una collaborazione inedita con (RED), l'organizzazione no profit di Bono Vox che attraverso le partnership con varie aziende raccoglie fondi per contrastare le malattie più pericolose.

Per un periodo limitato di tempo, che non è stato specificato, sarà possibile acquistare a 99,99 Euro il Nuovo Echo Dot di quarta generazione, nella colorazione PRODUCT(RED).

Amazon ha specificato che per ciascuna vendita donerà 10 Euro al Fondo Globale per sostenere la lotta al COVID-19, ma anche ai programmi per l'HIV ed AIDS in Africa e sud-sahariana.

L'Echo in questione è l'ultimo modello lanciato in ordine di tempo, a Settembre 2020. Caratterizzato da un nuovo design sferico, propone anche un'esperienza audio premium ed il supporto smart home hub per Zigbee. Nella scheda tecnica Amazon parla anche di alti più nitidi, medi dinamici e bassi profondi, in grado di garantire un'esperienza sonora ricca ed in grado di adattarsi automaticamente a qualsiasi ambiente. Attraverso il Bluetooth LE, è possibile ascoltare anche brani in streaming da Apple Music, Amazon, Spotify, Deezer ed altri servizi musicali.

Amazon garantisce la consegna entro lunedì 23 Novembre per coloro che ordinano in giornata. Sono disponibili anche varie opzioni regalo e la possibilità di abbinare il proprio account Amazon.