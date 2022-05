Amazon lancia fiume di sconti su smart TV LG, c'è modello OLED quasi a metà prezzo

Ad Amazon a quanto pare non è bastato proporre un TV LG OLED a 3.760 Euro in meno durante lo scorso weekend. Sebbene tale modello ora sia disponibile a un prezzo più elevato, sul medesimo portale gestito da Andy Jassy potrete acquistare alcuni smart TV LG in sconto, tra i quali figura un altro OLED da 48 pollici al 47% in meno.

Sconti Amazon su smart TV LG

LG NanoCell 43NANO796PC Smart TV 4K Ultra HD 43", con Wi-Fi, Processore Quad Core, Nano Color, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, AI ThinQ con Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 379,05 Euro

LG NanoCell 50NANO796PC Smart TV 4K Ultra HD 50", con Wi-Fi, Processore Quad Core, Nano Color, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, AI ThinQ con Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 449 Euro

LG NanoCell 55NANO796PC Smart TV 4K Ultra HD 55", con Wi-Fi, Processore Quad Core, Nano Color, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, AI ThinQ con Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 479,99 Euro

LG OLED48A16LA Smart TV 4K 48", TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 799 Euro

Tutti i succitati televisori sono venduti e spediti da Amazon; quindi, non dovrete preoccuparvi di rivenditori di terze parti: la società statunitense si prenderà cura del prodotto dal magazzino a casa vostra, garantendo la consegna senza costi aggiuntivi ai clienti Prime. Purtroppo, nessuno tra questi smart TV è venduto al prezzo minimo storico; ciononostante, per l’unico LG OLED segnalato si parla di uno sconto di 700 Euro rispetto al prezzo di listino.

In conclusione, facciamo notare ai lettori interessati all’acquisto che queste offerte dureranno fino all’8 maggio prossimo.

