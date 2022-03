Amazon lancia Huawei MateBook 14 al prezzo più basso di sempre, con display 2K touch

Anche questo venerdì Amazon ci propone una vasta gamma di dispositivi d’elettronica in offerta, come gli iPhone 12 e iPhone 13 con sconti super. Al contempo, però, è possibile trovare il laptop Huawei MateBook 14 2021 al prezzo più basso di sempre, con 300 Euro di taglio rispetto al prezzo di listino.

L’offerta in questione riguarda il seguente modello:

HUAWEI MateBook 14 2021 Laptop, Display 2K FullView Ultrabook da 14 Pollici Notebook PC Portatile, Intel Core i7-1165G7, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Sblocco impronta digitale, Win 11, Italiano, Space Gray: 999 Euro (1.299 Euro)

Questo laptop si dota del processore Intel Core i7-1165G7 per garantire performance di fascia alta, assieme a 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Il display 2K FullView è pensato invece per portare la visione di film, serie TV e video allo step successivo. Ancora, troviamo due soluzioni per la privacy eccellenti: lo sblocco tramite impronta digitale e, soprattutto, la webcam nascosta sotto la tastiera. Altro fattore degno di nota è la dotazione di un display touchscreen.

Segnaliamo che la consegna è prevista anche in un giorno per i clienti Prime e avviene senza alcun costo aggiuntivo. Infine, attenti alla data di conclusione della promozione, in quanto sarà valida solamente fino domenica 13 marzo 2022.

