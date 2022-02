Amazon lancia in Italia gli auricolari wireless Echo Buds, subito scontati

A meno di un anno dall'annuncio delle Amazon Echo Buds 2021 negli Stati Uniti, il colosso di Seattle annuncia il lancio in Italia delle sue cuffie senza fili con Alexa, che possono essere acquistate già a prezzo ridotto.

Complessivamente, gli. utenti avranno la possibilità di scegliere tra la variante con custodia di ricarica con cavo e quella con custodia di ricarica wireless:

Nuovi Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Bianco ghiaccio: 79,99 Euro (119,99 Euro)

| Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Bianco ghiaccio: 79,99 Euro (119,99 Euro) Nuovi Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Nero: 79,99 Euro (119,99 Euro)

| Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Nero: 79,99 Euro (119,99 Euro) Nuovi Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Con custodia di ricarica wireless | Bianco ghiaccio: 99,99 Euro (139,99 Euro)

| Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Con custodia di ricarica wireless | Bianco ghiaccio: 99,99 Euro (139,99 Euro) Nuovi Echo Buds (2ª generazione) | Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore e Alexa | Con custodia di ricarica wireless | Nero: 99,99 Euro (139,99 Euro)

Per entrambe le varianti, la consegna è prevista per il 24 Febbraio 2022. E' però possibile già effettuare il preorder per riceverli a casa direttamente al day one a prezzo scontato. Garantito anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon a costo zero da 20 Euro per la versione con custodia wireless e 16 Euro per quelle con case con cavo.