Amazon lancia in Italia la 'Consegna senza fretta': consegne lente in cambio di uno sconto

In attesa dell’Amazon Prime Day 2020 atteso in Italia per martedì 13 ottobre alle 00:01 e con termine definito per mercoledì 14 ottobre alle 23:59, nella piattaforma di e-commerce più utilizzata al mondo è comparso un nuovo tipo di consegna chiamato “Consegna senza fretta” che garantisce 1 Euro di sconto sull’ordine successivo: ecco come funziona.

Come specificato nella pagina di Amazon dedicata all’offerta, “I clienti Amazon Prime che, ove disponibile, scelgono la Consegna Senza Fretta nella pagina di riepilogo dell'ordine riceveranno un buono promozionale del valore di €1 da utilizzare per un prossimo ordine contenente prodotti idonei venduti e spediti da Amazon. L’offerta è a tempo limitato e inizio il 24 settembre per terminare

Ma ci sono dei requisiti da soddisfare: prima di tutto, l’abbonamento Prime non deve essere in prova e nemmeno Amazon Business Prime o Prime Student; secondo, la somma da spendere per il singolo ordine dev’essere pari o superiore a 10 Euro e non può comprendere buoni e confezioni regalo e articoli appartenenti alle seguenti categorie: Prima infanzia, Salute e Cura della Persona, Alimentari, Sigarette elettroniche e ricariche per sigarette elettroniche. Infine, i costi di spedizione eventuali non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima d’acquisto.

Visti questi dettagli, la “consegna senza fretta” permette di ricevere l’ordine in circa 4 giorni lavorativi, alleggerendo il carico dei centri di distribuzione (soprattutto in vista del Prime Day, occasione in cui potrete usare anche un buono apposito da 5 Euro) in cambio di 1 Euro di sconto sul prossimo acquisto, indipendentemente dall’ammontare dell’ordine. Questo buono promozionale dovrà essere utilizzato entro e non oltre le 00:00 dell’8 gennaio 2021 e sarà valido solo per articoli venduti e spediti da Amazon a esclusione di libri, latte artificiale per neonati e bambini, buoni e confezioni regalo, articoli venduti da terze parti o presenti nelle offerte di Amazon Warehouse, spese di spedizione e prodotti digitali di Amazon.

Per ogni maggiore dettaglio vi invitiamo a visitare la pagina Termini & Condizioni.