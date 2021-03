Amazon lancia in Italia la nuova Fire TV Stick 2021: focus su Netflix e Disney+

Amazon ha silenziosamente lanciato quest'oggi a livello globale, tra cui l'Italia, la nuova versione della Fire TV Stick, che è caratterizzata da un telecomando rinnovato con tasti dedicati alle principali piattaforme di streaming.

Disponibile a 39,99 Euro, la nuova Fire TV Stick 2021 fa del nuovo telecomando la novità più importante. Come si può vedere dall'immagine presente in calce, infatti, sono presenti cinque nuovi pulsanti: sulla parte superiore ne troviamo uno dedicato ad Alexa, che sarà sempre più centrale nell'esperienza complessiva in quanto se premuto permetterà di controllare la riproduzione dei contenuti con la voce.

Nella parte inferiore invece ne sono presenti quattro: uno per Prime Video, uno per Netflix, uno per Disney+ ed uno per Amazon Music. Rispetto alla versione americana l'unica differenza è rappresentata da quest'ultimo tasto che, come riportato da Techradar, negli USA è dedicato ad Hulu, una piattaforma che in Italia non è presente.

A parte ciò, la Fire TV Stick 2021 supporta lo streaming in alta definizione (quindi non il 4K), ed è il 50% più potente rispetto al modello 2019. Supportato anche l'audio Dolby Atmos, oltre che chiaramente tutte le applicazioni più popolari tra cui DAZN, RaiPlay, Infinity, YouTube, Now ed altri.

La disponibilità è garantita dal 14 Aprile 2021, ma è già possibile effettuare il preorder.