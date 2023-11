Amazon lancia in Italia il servizio 'Consegna il mio giorno' per gli utenti Prime

A poche ore dall’annuncio della settimana del Black Friday di Amazon, il colosso degli e-commerce ha reso disponibile anche in Italia per i clienti Prime il servizio “Consegna il mio giorno”, che vuole facilitare le consegna dei nostri ordini.

Come suggerisce il nome, con “Consegna il mio giorno Amazon” gli utenti potranno scegliere, direttamente al momento della finalizzazione dell’ordine, il giorno in cui preferiscono ricevere gli articoli ordinati. Si tratta di una comodità soprattutto per le persone che sono solite lavorare in smart working solo determinati giorni alla settimana e che quindi potranno approfittare di tale giorno per farsi trovare dai corrieri e ricevere i pacchi al casa, al posto di andare a ritirarli altrove.

Nelle note, Amazon osserva che “la consegna Il Mio Giorno Amazon rappresenta un vantaggio di spedizione senza costi aggiuntivi, destinato esclusivamente ai clienti Prime. In genere, puoi ordinare articoli idonei per la consegna Il Mio Giorno Amazon fino a un giorno prima del giorno di consegna prescelto. Quando possibile cerchiamo di combinare più ordini nello stesso pacco.

Nella documentazione ufficiale, Amazon osserva che non sono idonei:

Ordini Prime spediti da terze parti

Indirizzi di consegna al di fuori delle aree con codice postale idoneo.

Consegne Amazon Key

Spedizioni contenenti articoli con materiale pericoloso

Indirizzi di consegna al di fuori dell’ Italia

Consegne presso i punti di ritiro Amazon

Consegne presso caselle postali

Ovviamente il “Mio Giorno Amazon” può essere modificato al momento del check-out o dall’account Amazon.