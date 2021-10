Amazon lancia il nuovo Kindle Paperwhite in Italia: già disponibile per l'acquisto

Amazon annuncia che da oggi è possibile acquistare in Italia la nuova generazione del Kindle Paperwhite con schermo da 6,8 pollici. Il nuovo ebook reader garantisce fino a dieci settimane di autonomia, oltre che la possibilità di regolare la tonalità della luce e ricaricarlo tramite USB-C.

Presenti anche 8 gigabyte di memoria di archiviazione, per caricare tutti i libri che si desiderano. Parallelamente, è disponibile in Italia anche la custodia, di seguito i link per effettuare gli ordini:

Nuovo Kindle Paperwhite (8 GB) - Ora con schermo da 6,8’’ e tonalità della luce regolabile, con pubblicità: 139,99 Euro

- Ora con schermo da 6,8’’ e tonalità della luce regolabile, con pubblicità: 139,99 Euro Nuovo Kindle Paperwhite (8 GB) - Ora con schermo da 6,8’’ e tonalità della luce regolabile, senza pubblicità: 149,99 Euro

- Ora con schermo da 6,8’’ e tonalità della luce regolabile, senza pubblicità: 149,99 Euro Ti presentiamo Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) - Ora con uno schermo da 6,8’’, ricarica wireless e luce frontale con regolazione automatica, senza pubblicità: 189,99 Euro

- Ora con uno schermo da 6,8’’, ricarica wireless e luce frontale con regolazione automatica, senza pubblicità: 189,99 Euro Custodia in sughero per Amazon Kindle Paperwhite | Compatibile con i dispositivi di 11ª generazione (modello 2021), Colore Chiaro: 49,99 Euro

| Compatibile con i dispositivi di 11ª generazione (modello 2021), Colore Chiaro: 49,99 Euro Custodia in sughero per Amazon Kindle Paperwhite | Compatibile con i dispositivi di 11ª generazione (modello 2021), Colore Scuro: 49,99 Euro

E' anche possibile effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon. Il produttore sottolinea che il Kindle è progettato anche all'insegna della sostenibilità ambientale ed è idoneo al Climate Pledge.