Amazon lancia le linee di smart TV Fire TV Omni Series e 4-Series: feature e prezzi USA

Amazon ha annunciato ufficialmente la prima linea di smart TV Fire TV Omni Series e 4-Series, un’importantissima novità proposta dal colosso di Seattle dotata dell’esperienza utente Fire TV più fluida possibile, con controllo vocale a distanza e costruzione del televisore dichiarata “completamente interna” ad Amazon.

Questa è la prima gamma di televisori firmati Amazon, vociferata nelle giornate precedenti e finalmente diventata realtà. Riprendendo subito le dichiarazione di Daniel Rausch, Vicepresidente di Amazon Entertainment Devices and Services, “abbiamo reinventato ciò che una TV può fare costruendola con due delle nostre esperienze più popolari al centro: la potenza intelligente sempre disponibile di Alexa a campo lontano e l'approccio all'intrattenimento basato sui contenuti di Fire TV. Le nostre nuove smart TV Fire TV Omni Series, con accesso a mani libere ad Alexa, rendono il controllo della tua TV più veloce, più semplice e più naturale”.

L’azienda statunitense propone due linee, Omni e 4-Series: la serie Omni è disponibile nei modelli da 43, 50, 55, 65 e 75 pollici, dove solo questi ultimi due supportano lato video anche la tecnologia Dolby Vision, mentre gli altri televisori ottengono solo il supporto a HDR10, HLG e Dolby Digital Plus. Ognuno di essi, invece, supporta la risoluzione Ultra HD 4K. La serie 4 (visualizzabile su Amazon.com) è quella più accessibile al pubblico e giunge nelle varianti da 43, 50 e 55 pollici, tutte dalla risoluzione Ultra HD 4K e con supporto a HDR10 e HLG.

Sia nel caso di Omni che della 4-Series, l’esperienza Fire TV viene integrata al televisore con pieno supporto ai controlli vocali di Alexa, i quali permetteranno di regolare la luminosità, il volume della TV o cambiare input. Nel caso specifico degli smart TV Omni, i comandi funzionano anche quando il televisore e spento. Tra le funzionalità in lavorazione che giungeranno dal lancio su questi TV figurano i seguenti comandi vocali:

"Alexa, cosa dovrei guardare?": hai bisogno di una nuova fonte per ottimi consigli su film e TV? Alexa Conversations for Fire TV ti consente di chiedere ad Alexa una raccomandazione proprio come faresti con un amico o un esperto di film. Alexa offre programmi TV e film su misura dalle tue app di streaming preferite come Prime Video, permettendoti di perfezionare le ricerche per genere, attori, film pluripremiati e altro, il tutto comodamente dal tuo divano. Verrà lanciato in versione beta quest'anno.

proprio come faresti con un amico o un esperto di film. Alexa offre programmi TV e film su misura dalle tue app di streaming preferite come Prime Video, permettendoti di perfezionare le ricerche per genere, attori, film pluripremiati e altro, il tutto comodamente dal tuo divano. Verrà lanciato in versione beta quest'anno. “Alexa, riproduci qualcosa”: disponibile esclusivamente su Fire TV e con debutto previsto per questo autunno, permetterà agli utenti di chiedere ad Alexa la riproduzione casuale di un contenuto sui servizi di streaming più popolari, da Prime Video a Netflix, semplicemente pronunciando frasi come “Alexa, riproduci qualcosa su Netflix” dalla schermata principale di Fire TV.

sui servizi di streaming più popolari, da Prime Video a Netflix, semplicemente pronunciando frasi come “Alexa, riproduci qualcosa su Netflix” dalla schermata principale di Fire TV. “Alexa, riproduci TikTok”: Fire TV è stata la prima a supportare i video TikTok su lettori multimediali in streaming nel Regno Unito, in Germania e in Francia e presto si potrà accedere ai contenuti di TikTok negli Stati Uniti e in Canada (non è da escludere, in futuro, il lancio in Italia). Da Fire TV sarà possibile visualizzare e scoprire i feed TikTok anche in AutoPlay, semplicemente pronunciando la frase chiave.

Tra le altre funzionalità si segnala il supporto al collegamento con speaker Echo come Echo Studio o anche gli ultimi Echo di quarta generazione, così da sfruttarli come casse aggiuntive nella modalità audio home theater di Alexa. Inoltre, gli smart TV Fire TV Omni supportano la modalità Live View Picture-in-Picture per controllare le telecamere installate in casa e anche il feed del campanello Ring. Amazon afferma che entro la fine dell'anno aggiungerà una dashboard per la domotica per controlli più completi sui tuoi dispositivi IoT.

Al momento della scrittura dell’articolo i televisori risultano disponibili esclusivamente su Amazon USA e Best Buy; dunque, il lancio iniziale sarà limitato agli Stati Uniti. Chiarito questo dettaglio, la serie Fire TV Omni sarà disponibile in 43” (409,99 dollari), 50” (509,99 dollari) e 55” (559,99 dollari). La serie Fire TV Omni con Dolby Vision sarà disponibile in 65" (829,99 dollari) e 75" (1.099,99 dollari). La serie Fire TV 4 sarà disponibile in 43" (369,99 dollari), 50" (469,99 dollari) e 55" (519,99 dollari).

In Italia, invece, oggi Amazon ha lanciato Fire TV Stick 4K Max.