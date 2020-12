Amazon lancia 'Made For You': crea t-shirt su misura fotografando il tuo corpo

Dopo il lancio ufficiale della seconda generazione degli occhiali smart Echo Frames, Amazon ha continuato a pensare al mondo della “moda 2.0” lanciando il nuovo servizio di abbigliamento personalizzato chiamato “Made for You”, in grado di creare vestiti perfettamente su misura calcolando la vostra corporatura con le vostre foto e un pizzico di IA.

Il funzionamento è abbastanza semplice: Amazon Made for You richiederà all’utente due foto dalla testa ai piedi, una per la parte anteriore e una per quella posteriore, scattate direttamente dall’applicazione di Amazon. Successivamente, sarà necessario inserire alcuni dati precisi tra cui altezza, peso e tipo di corpo, così da permettere all’intelligenza artificiale di creare un proprio avatar virtuale come potete vedere dall’immagine in calce all’articolo. A questo punto il gioco è fatto: ogni utente potrà creare magliette personalizzate con tanto di etichetta personalizzata, se desiderato.

Non sono mancati i dubbi del caso sulla privacy e sulla protezione dei dati personali riguardanti il proprio corpo, specialmente le foto richieste dal sistema. Amazon ha però assicurato che i clienti potranno eliminare tali dettagli in qualsiasi momento semplicemente toccando l’icona del proprio profilo in alto a sinistra nella loro pagina Made for You. Per quanto concerne le foto, invece, esse verranno eliminate immediatamente in seguito alla creazione del proprio avatar virtuale.

La società di Jeff Bezos ha comunque dichiarato che questo lancio è ancora una sorta di test per raccogliere il feedback dei clienti sulla qualità dell’esperienza d’uso, del servizio e del prodotto finale. Attualmente, infatti, Made for You risulta essere un programma attivo solo negli Stati Uniti; ergo, c’è anche la possibilità che il pubblico europeo non la veda arrivare nel mercato del Vecchio Continente.

Nel mentre, Amazon ha anche annunciato ufficialmente la feature Live Translation per dispositivi Echo: essa permetterà a tutti i loro possessori di tradurre conversazioni in diretta tramite feedback audio e/o anche video, nel caso specifico della serie Echo Show dotata di display.