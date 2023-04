Amazon lancia MGM+ in Italia dall'8 Aprile: costerà 3,99 Euro al mese

Secondo quanto riportato da TVDigitalDivide, Amazon ha siglato un accordo con Lionsgate che permetterà di lanciare la piattaforma MGM+ nei mercati europei, Italia compresa.

L’8 Aprile 2023, nella fattispecie, il servizio esordirà in Germania, Austria, Itala, Spagna e Paesi Bassi e nell’accordo sarebbero compresi i diritti per la distribuzioni di titoli come Nashville, Black Sails, Black Mafia Family, Mad Men e l’intero franchise Power.

Il costo di MGM+ International sarebbe di 3,99 euro e l’accesso sarà garantito tramite i Prime Video Channels. Per gli abbonati a Lionsgate+ tramite Prime Video è previsto il trasferimento del profilo sulla nuova piattaforma, dopo il ritiro di Lionsgate+.

“Dopo il rilancio di MGM+ negli Stati Uniti all’inizio dell’anno, abbiamo assistito a una crescita significativa degli abbonati” ha affermato Chris Breaton, vicepresidente della Prime Video Studios Corporate Strategy, secondo cui “ora i servizi di streaming internazionali di MGM seguiranno l’esempio e rilanceranno MGM+ International nei paesi chiave, in cui stiamo effettuando ulteriori investimenti sui contenuti per massimizzare la forza del marchio iconico e accelerare la crescita come servizio SVOD internazionale premium. L’accordo strategico con Lionsgate segna un ulteriore impegno per il marchio MGM+ da parte di Amazon”.

Amazon aveva acquistato MGM nel 2021 per una cifra vicina agli 8 miliardi di Dollari.