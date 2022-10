Amazon lancia il negozio di Halloween, con accessori, costumi, decorazioni e trucchi

Quando mancano sempre meno giorni ad Halloween, anche Amazon ha deciso di scendere in campo ed ha lanciato il negozio dedicato alla notte più spaventosa dell'anno, dov'è possibile acquistare tanti oggetti.

Collegandosi al negozio di Halloween su Amazon, è possibile accedere ad un'ampia gamma di prodotti. Oltre agli immancabili costumi per bambini, da donna, da uomo e per gli animali, infatti, è possibile scegliere tra decorazioni, trucchi e make-up per completare il proprio travestimento, ma anche accessori e giocattoli.

Inoltre, è disponibile anche una selezione di dolcetti da donare a coloro che busseranno alla vostra porta chiedendovi di scegliere tra "dolcetto o scherzetto". Per i più grandi, è disponibile anche una sezione dedicata ai libri e film.

Inoltre, il servizio di spesa in giornata Amazon Fresh offre anche uno speciale store di Halloween dov'è possibile scoprire moltissime idee golose per dolci, snack, bevande, cioccolata ed altro. I clienti Prime di Roma, Milano, Torino, Bergamo, Bologna e zone limitrofe possono così ricevere la loro spesa in giornata, comodamente a casa ed in finestre di due ore a scelta, tramite l'app di Amazon o direttamente sul sito dedicato.

Ovviamente, queste iniziative saranno disponibili fino al 31 Ottobre 2022, quindi c'è ancora una settimana di tempo per prepararvi ad Halloween.